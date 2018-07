di Vincenzo Caramadre

Scontro auto - moto: centauro elitrasportato all’Umberto Primo di Roma. E’ successo alle 18.45 di ieri sulla Casilina ad Aquino. Ad impattare, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, è stata una moto di grossa cilindrata e una Fiat Bravo. Un impatto tremendo, a seguito del quale il centauro di Roccasecca, è rimasto a terra. Subito soccorso dai presenti che hanno allertato il 118, è stato soccorso dai sanitari della postazione Ares di Pontecorvo, i quali viste le ferite riportate hanno allertato l’eliambulanza.



Poco dopo in zona è atterrato il velivolo che, poi, è ripartito verso l’ospedale Umberto Primo di Roma con l’uomo in codice rosso. I due occupanti della Fiat Bravo, tra cui una donna incinta, sono stato stato portati al Santa Scolastica di Cassino, ma per fortuna non hanno riportato alcuna grave conseguenza. Tanti i disagi alla trafficata via Casilana rimasta chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pontecorvo e i colleghi di Aquino, diretti dal capitano Tamara Nicolai, i quali hanno provveduto alla gestione del traffico e ai quali spettare ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:25



