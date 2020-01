© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era scomparso da diverse ore. Lui, un 77enne, è stato ritrovato ieri, riverso a terra e in stato confusionale, in una zona boschiva, alla periferia di Pofi. È stato subito trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato: fortunatamente, non è in pericolo di vita. Si sono concluse in poco tempo le ricerche di un pensionato di Pofi, individuato dai carabinieri. Era uscito di casa tra il pomeriggio nei giorni scorsi facendo poi perdere le proprie tracce. I militari, raccolta la denuncia da parte della figlia e acquisita una dettagliata descrizione, si sono subito attivati nel tentativo di riuscire a ritrovare l’uomo, concentrando le attenzioni in una zona boschiva impervia, appena fuori del centro abitato, di difficile acceso per la folta vegetazione. È qui che ieri pomeriggio, grazie anche alla collaborazione dei vigili del fuoco di Frosinone, è stato rintracciato: era riverso a terra, in stato confusionale e con principi di ipotermia. Da qui il ricovero in osservazione all’ospedale di Frosinone. Per fortuna, dopo ore di paura, un sospiro di sollievo.