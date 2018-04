Domani alle 12.30, presso l’aula consiliare del comune di Frosinone, sarà sottoscritto l’accordo di valorizzazione inerente al compendio immobiliare denominato "Ex Stefer - piazzale Kambo".



Il documento sarà firmato alla presenza del Segretario regionale del Mibact, dott. Leonardo Nardella e dell'arch. del Mibact Paolo Saracini, del direttore regionale dell’Agenzia del Demanio, dott. Massimiliano Iannelli, e del responsabile per lo stesso ente del Supporto agli Enti territoriali nella gestione e valorizzazione dei loro patrimoni immobiliari, il dott. Eugenio Chiazzolla, oltre che, naturalmente, del sindaco del Comune di Frosinone, avv. Nicola Ottaviani.

In rappresentanza della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti, interverrà l'arch. Anna Ciavardini.





Mercoled├Č 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:22



