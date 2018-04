«Le acque superficiali e sotterranee della Val di Comino»: è questo il titolo del convegno, organizzato dalla sede Val di Comino dell’Archeoclub d’Italia in collaborazione con l’associazione Scorrendo con il Liri A.S.D., ideatrice del progetto sportivo-culturale 2018 la "Via dell'acqua tra Sport e Cultura”, con patrocinio dellUnesco, che si terrà domani, sabato 28 aprile, alle 18, a San Donato Val di Comino, presso la sala consiliare del Comune.



L’argomento sarà trattato dal geologo dott. Luigi Rossi, affiancato dall’ing. Bernardo Bartolomucci, presidente dell’associazione Macrostigma del Fibreno, dal dott. Adamo Pantano, presidente della Riserva naturale di Posta Fibreno, dall’ing. Ferdinando Marfella, esperto del settore energia.



Si darà inizio ai lavori dopo i saluti del sindaco di San Donato Enrico Pittiglio e del vicepresidente della Commissione economica del Cese, prof. Carmelo Cedrone, socio dell’Archeoclub.



«Il progetto sportivo - culturale verrà illustrato dall’avv. Debora Bovenga, responsabile di affari legali e cultura dell’associazione Scorrendo con il Liri A. S. D e dal geometra Sandro Porretta, presidente dell'associazione Caminando en grupo A. S. D - si legge in una nota -. Fungerà da moderatore la prof.ssa Rosanna Tempesta, presidente della sede Val di Comino dell’Archeoclub d’Italia».

All'orizzonte c'è anche un'interessante iniziativa: «Per il 5 maggio si propone un percorso storico, archeologico e naturalistico alla ricerca di fontanili, sorgenti e acque sulfuree intitolato "Alla ricerca delle acque della Val di Comino", organizzato da Caminando En grupo A. S. D. L’itinerario è arricchito dalla visita al museo geologico e centro di cultura ambientale di San Donato Val di Comino e alla casa museo “Accademia Vitti” di Atina. Il raduno dei partecipanti, con prenotazione obbligatoria, così come è stabilito nella locandina, è previsto per le ore 9, a San Donato, in piazza della Libertà. Il percorso, completamente gratuito, terminerà intorno alle ore 13» .

Venerdì 27 Aprile 2018



