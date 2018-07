Va a casa di un’anziana, bussa, ma nessuno gli apre. Così, preoccupato, ha dato l’allarme ai carabinieri. Un’intuizione giusta, tanto che la pensionata, 83 anni, è stata trovata dolorante, sul pavimento, dopo che era caduta probabilmente a causa di un malore. È accaduto l’altra sera. Provvidenziale la richiesta d’intervento di un uomo di Falvaterra, che non riusciva a rintracciare la donna, sua conoscente.

I carabinieri, dopo essere intervenuti, hanno chiesto il supporto del 118 e dei vigili del fuoco. Grazie all’intervento dei pompieri è stato possibile accedere all’interno dell’abitazione: la donna era a terra in camera da letto, ma fortunatamente era ancora vigile. Dopo le prime cure è stata trasportata all’ospedale di Frosinone per ulteriori accertamenti.

Mercoled├Č 4 Luglio 2018



