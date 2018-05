di Gianpaolo Russo

Un’ansia spasmodica, un tempo che non passa mai, la mente proiettata a venerdì sera. È iniziata la settimana più lunga per la città di Frosinone che attende con trepidazione la conclusione del campionato per tornare a calcare il palcoscenico calcistico nazionale più importante. Quella serie A sfuggita lo scorso anno ed ora di nuovo a portata di mano. E così sale la febbre del tifo. Le prime bandiere sui balconi, i nastri colorati per addobbare i palazzi e le strade, i preparativi per le coreografie e soprattutto la caccia al biglietto.



BIGLIETTI QUASI ESAURITI

Ieri su circa 14.500 biglietti a disposizione per i tifosi di casa ne erano rimasti poche decine e di un solo settore, la tribuna centrale. I tagliandi di curva nord e di curva sud sono stati polverizzati in poche ore già da venerdì scorso, prima quindi della vittoria a Chiavari. Subito dopo il triplice fischio in terra ligure anche il settore Tribuna est (ex distinti) risultava sold out. Ieri mattina intorno alle 12 restavano appena 510 biglietti di tribuna centrale. Oggi verrà ufficializzato il tutto esaurito allo stadio “Benito Stirpe” che, quindi, sarà pieno in ogni ordine di posto.



L’APPELLO DEL SINDACO

C’è però ancora qualche speranza per assistere alla partita. Sabato sera, il sindaco Nicola Ottaviani, anche lui presente nella trasferta a Chiavari, ha annunciato che chiederà, per sicurezza, di vietare la trasferta ai tifosi del Foggia. Tra le due tifoserie c’è astio, all’andata ci fu qualche scontro, in autostrada qualche mese dopo un incontro casuale con qualche scaramuccia.

La decisione del Gos è attesa per mercoledì. Nel caso venisse vietata la trasferta, si libererebbero circa 1.200 posti per i tifosi di casa. L’iniziativa del sindaco se da un lato dà quindi speranza a chi è rimasto senza il prezioso e storico tagliando, da un altro non è piaciuta a molti altri, anche agli stessi supporter del Frosinone. «Il divieto di trasferta è sempre una sconfitta per il calcio e per le istituzioni che non sanno gestire l’ordine pubblico» il commento più ricorrente sui social.

A Frosinone poi c’è il problema strada di collegamento tra viale Olimpia e viale Michelangelo: se ci fosse stata questa infrastruttura probabilmente il pensiero di vietare la trasferta agli ospiti non sarebbe stata mai presa in considerazione. «Piuttosto che limitare la libertà di arrivare a Frosinone forse le istituzioni farebbero bene a pensare di realizzare quelle opere necessarie» altro post comune. Si vedrà.

Intanto oggi inizia la settimana di vera e propria “passione” per i tifosi del Frosinone che sperano di ricalcare i campi dell’Olimpico, dello Juventus Stadium, del San Siro o del San Paolo a distanza di soli due anni dall’amara retrocessione. Per una città di appena 45 mila abitanti la serie A costituisce un vanto ed anche un lusso. Lo stadio si vestirà a festa e mai come in questa notte dal sapore magico sugli spalti serviranno 15 mila cuori ed in campo 11 leoni. La storia si può ripetere.

