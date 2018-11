«Il controllo del territorio, da parte delle istituzioni locali, c'è e verrà rafforzato proprio per contrastare il ripetersi di quegli episodi dei giorni scorsi che hanno riguardato il fiume Sacco. Stiamo lavorando per mettere a sistema il controllo e il monitoraggio del territorio insieme ai Comuni». Lo dichiara in una nota il presidente della Provincia

di Frosinone, Antonio Pompeo, dopo che i carabinieri forestali e la polizia provinciale hanno sequestrato una discarica abusiva in un capannone industriale in stato di abbandono, a Ceccano, nelle vicinanze del fiume Sacco. © RIPRODUZIONE RISERVATA