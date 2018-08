Nella giornata di ieri i carabinieri della locale Stazione di Frosinone hanno denunciato in stato di libertà per “furto” un 20enne albanese residente nel capoluogo, già noto alle forze dell’ordine per reati della stessa natura. Lo stesso, infatti, nei mesi di marzo ed aprile scorsi, per ben quattro volte si era introdotto, forzando le porte d’ingresso, in un noto fast food del centro frusinate, asportando gli incassi. Presentata la denuncia, i carabinieri, attraverso la visione delle immagini della videosorveglianza e grazie alla profonda conoscenza del territorio e della popolazione locale, hanno individuato il colpevole, che ora dovrà rispondere dinanzi al Tribunale di Frosinone dei furti commessi.

Mercoled├Č 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:39



