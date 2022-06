Frosinone, una rotatoria all'incrocio killer di Selva Piana ma sarà provvisoria

Una rotatoria sperimentale nel quartiere di Selva Piana per prevenire gli incidenti all'incrocio davanti alla chiesa di Santa Maria Goretti. Una richiesta che il comitato di quartiere in realtà avanzava da anni visto il ripetersi in quel tratto di sinistri stradali, dovuti principalmente all'alta velocità. Ora gli appelli dei residenti, per anni caduti nel vuoto, trovano una risposta dell'amministrazione comunale, più attenta alle istanze dei cittadini visto che tra meno di dieci giorni si voterà per il sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Nelle scorse ore la giunta Ottaviani, mediante l'assessorato alla Polizia Locale coordinato da Elisabetta Tozzi, ha approvato la modifica della viabilità, mediante installazione di una rotatoria in via sperimentale. La struttura, quindi, sarà provvisoria, come avvenuto anche l'incrocio di piazzale De Matthaeis.

«Si rende infatti necessario ed urgente - spiegano dal Comune - provvedere a una nuova regolamentazione del traffico veicolare nella località indicata. Prima di procedere all'intervento, si effettuerà una sperimentazione circa l'efficacia della nuova soluzione di disciplina stradale, attraverso l'installazione di presidi temporanei; solo all'esito di tale sperimentazione, si procederà all'intervento definitivo». Quindi se la sperimentazione andrà bene verrà realizzata una rotatoria fissa.

Ad occuparsi del procedimento sarà il dirigente della Polizia locale, con l'ausilio tecnico del settore manutenzioni. La stima di massima per realizzare l'intervento è pari a 27.000 euro. Le risorse, fanno sapere dal Comune, verranno prese dai soldi che l'ente incassa per condoni e oneri di urbanizzazione.