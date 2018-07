Autostrade per l'Italia comunica che «sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino incidente, dalle 22 di mercoledì 25 alle 6 di giovedì 26 luglio sarà chiuso il tratto compreso tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Frosinone, si consiglia di immettersi sulla SR156 dei Monti Lepini in direzione di Frosinone, seguire le indicazioni per Frosinone Scalo-Ceccano, proseguire lungo la SS6 via Casilina in direzione di Napoli-Cassino e infine rientrare in A1 alla stazione di Ceprano, al km 643+300».

Martedì 24 Luglio 2018



