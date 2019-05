© RIPRODUZIONE RISERVATA

Posa della prima pietra per il nuovo depuratore di Roccasecca martedì mattina.Il presidente di Acea Ato, 5 Stefano Magini, e il sindaco di Roccasecca, Giuseppe Sacco, hanno dato il via ai lavori di realizzazione, entro settembre 2020, del nuovo impianto che sarà a servizio della zona di Roccasecca Scalo.Il progetto - dal costo complessivo di circa 2,5 milioni di euro - prevede inoltre il completamento della rete fognaria afferente al nuovo depuratore, della capacità di 7.000 abitanti equivalenti, mediante la realizzazione di una nuova condotta di adduzione a gravità della lunghezza di circa 1.500 metri a partire dalla stazione ferroviaria.Il nuovo depuratore sarà realizzato, entro l’autunno del prossimo anno, in località Panniglia, un’area proposta e approvata dall’amministrazione comunale della cittadina del Cassinate, compresa tra l’autostrada A1 Milano-Napoli, la strada provinciale Melfa e un’ansa del fiume omonimo.