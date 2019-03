Un mese fa la rissa, ora le denunce. I carabinieri di Castro dei Volsci, a conclusione di un’attività d’indagine, hanno deferito dieci persone, tre donne e sette uomini, di età compresa tra i 20 e i 39 anni, di cui quattro residenti a Castro dei Volsci, due a Pofi, due a Pastena, uno a Frosinone e uno a Ceprano. Per i militari, che hanno ascoltato testimoni e visionato i filmati delle telecamere pubbliche e private, sono tutti rimasti coinvolti in una rissa avvenuta lo scorso 8 febbraio in località Madonna del Piano, a Castro dei Volsci. In quell’occasione in due hanno riportato lesioni levi, giudicate guaribili in quattro giorni. Per i sei denunciati non residenti a Castro dei Volsci è stato richiesto il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in quel centro per tre anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA