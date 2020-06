© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con il Crotone che in casa contro il Chievo non è andato oltre l'1-1, il pareggio a reti inviolate del Frosinone in trasferta contro il Trapani, va salutato con un cauto ottimismo. In classifica, infatti, le cose non sono cambiate visto che i calabresi sono saliti a 50 punti, con i ciociari che inseguono sempre a due lunghezze, con 2 punti sul Pordenone che ha preggiato (0 - 0) con il Venezia.Si è avvicinato il Cittadella, vittorioso (2 - 0) a Livorno.Certo, però, che al Provinciale la squadra di Nesta avrebbe potuto fare qualcosa di più, anche se le occasioni più nitide, sono capitate sui piedi di Tabanelli e Rohden, ossia le due mezze ali che a differenza di uno spento Maiello, hanno cantato e portato la croce. Il primo tempo ha offerto poco, ma dopo tre mesi di stop forzato per il coronavirus e il caldo siciliano, dalle contendenti non si poteva pretendere di più, specie sul piano della corsa. Gioco abbastanza spezzettato, errori nei disimpegni da una parte e dall'altra, che in condizioni normali non si sarebbero mai visti e, soprattutto, ritmi blandi con qualche raro accenno di affondo. La partenza è stata di marca siciliana, ma c'era da aspettarselo considerata la precarietà di classifica della squadra di Castori in lotta per non retrocedere. I padroni di casa hanno cercato di approfittare dell'efffetto sorpresa e, nei primi 7' hanno collezionato un paio di tiri dalla bandierina susseguenti ad azioni potenzialmente pericolose per la porta di Bardi che, comunque, per tutta la partita svolgerà solo lavoro di ordinaria amministrazione. Al contrario del suo collega Carnesecchi che al 40' del primo tempo sulla conclusione velenosa di un lucido Tabanelli e a sette minuti dal 90' sul tiro di Rohden, è stato bravo a non farsi sorprendere e a deviare il pallone in angolo. Non si può dire che la difesa giallazzurra sia stata impeccabile in avvio di gara nelle chiusure e nei rilanci, però più sono passati i minuti e più Brighenti, Ariaudo e Capuano sono cresciuti a tal punto che il temuto Pettinari, vice capocannoniere della B e i suoi compagni di reparto Dalmonte, Biabiany e l'ex Evacuo, la palla lì davanti l'hanno vista con il cannocchiale. A centrocampo, invece, Maiello è apparso imballato e piuttosto timido nel prendere in mano le redini del gioco, risultando meno mobile del dirimpettaio Odjer e troppo lento nella fase di impostazione. Il regista di Nesta si è visto poco, limitandosi a fare il compitino, senza quasi mai prendere di petto la situazione, per tentare di dare più incisività alla direzione del traffico nella zona nevralgica. Per fortuna di Nesta che Tabanelli è sembrato sin dai minuti iniziali in giornata di grazia tanto che da due suoi spunti sul finire della prima frazione, sono arrivati altrettanti pericoli per la porta di Carnesecchi. A 5' dal riposo, il portiere di casa gli ha negato il gol inarcandosi e mandando il tiro velenoso scagliato dal vertice alto sinistro, oltre la trasversale. Una manciata di minuti prima, invece, era stato il Trapani a rendersi pericoloso con un tiro di Pettinari passato poco distante dall'incrocio dei pali, con Bardi però sulla traiettoria. Al ritorno in campo dopo l'intervallo, la gara si è vivacizzata, con il Frosinone che si è fatto più aggressivo, grazie anche all'ingresso di uno scalpitante Ardemagni che al Provinciale ha esordito in maglia giallazzurra. Nesta lo ha buttato nella mischia al posto di uno spaesato Citro e l'attaccante arrivato a gennaio dall'Ascoli, ne ha ripagato la fiducia portando più vivacità e cattiveria in un reparto che non si è, però, dimostrato mai potenzialmente pericoloso, anche per la scarsa vena di un Novakovich volenteroso, ma poco incisivo e presente in area. E' toccato ancora una volta a Tabanelli (2') andare vicino alla marcatura con un colpo di testa da buona posizione su cross di Rohden che, poi, nei minuti finali quando le squadre erano sulle gambe, si è visto deviare in angolo dal portiere di casa, un suo tiro indirizzato sotto la traversa. E' finita 0-0 e venerdì sera in Ciociaria arriverà il Cittadella.