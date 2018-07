Era stato immortalato da una telecamera di videosorveglianza durante il lancio di immondizia nel cortile della scuola di via Mascagni, nel capoluogo, nei pressi della stazione. Erano circa le 5.30 del mattino, prima dell’alba, di qualche giorno fa. Ora, dopo gli accertamenti della polizia locale, è stato individuato. In base alla ricostruzione degli agenti si tratta di un trentenne del capoluogo, ritenuto responsabile del lancio di tre grosse buste di immondizia all’interno del plesso.

Gli uomini coordinati dal comandante Donato Mauro hanno effettuato diverse ricerche dopo aver acquisito le immagini registrate dalle telecamere comunali, installate nell’ambito del progetto dell’amministrazione Ottaviani «Città in video». Gli accertamenti si sono conclusi ieri con l’individuazione del ragazzo. Oltre alla sanzione amministrativa per abbandono di rifiuti, la polizia locale sta valutando i profili penali di quanto accaduto «per i quali - si legge in una nota del Comune - potrebbe essere necessario procedere innanzi all’autorità giudiziaria»

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:04



