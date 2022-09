Frosinone ricorda la cantante Rosalba Archilletti a dieci anni dalla scomparsa

Il 5 settembre del 2012, dopo aver lottato contro un male incurabile, veniva a mancare la cantante frusinate Rosalba Archilletti. A dieci anni dalla scomparsa la ricordano parenti e amici, in attesa di una serata evento che sarà realizzata entro l'anno. Già nel 2017 per ricordare l'artista venne allestita una mostra presso la villa comunale con la testimonianza, fra gli altri, di Renato Zero, Ron e Amedeo Minghi.

Nata nel 1947 al quartiere Stazione, negli anni Sessanta diventò uno dei personaggi più popolari della Ciociaria. Dopo aver fatto la gavetta nei complessi amatoriali e aver vinto numerosi concorsi musicali regionali, nel 1968 giunse alle selezioni finali del Festival delle Voci Nuove di Castrocaro, dove si classificò al primo posto ex-aequo con Paolo Mengoli. Conquistò inoltre la prestigiosa Caravella di Bari (nella categoria "giovani") e ottenne importanti piazzamenti in altre rassegne canore, come ad esempio la Mostra Internazionale di musica leggera di Venezia.



L'unico grande rammarico - si legge in una nota - della sua breve carriera di interprete è rappresentato dalla mancata partecipazione al Festival di Sanremo, in ben due occasioni: 1969 e 1970.