Lunedì 27 Maggio 2024, 06:00

Le certezze crollano nel momento in cui l’Empoli segna il 2 a 1 contro la Roma, quando la salvezza - nonostante il vantaggio dell’Udinese - era ancora una cosa fatta, la notizia arrivata dal “Castellani” chiude nella maniera peggiore una giornata vissuta interamente con lo sguardo alla partita. Grande, grandissima delusione, perché in questa retrocessione l’amarezza è immensa. Anche ieri sera il Frosinone ha giocato meglio, avrebbe meritato quantomeno il pari, invece è arrivata una beffa atroce. La città aveva risposto, in ogni modo, vissuto quella che poteva essere una pagina di storia. Invece è finita nel modo peggiore.

I MOMENTI

Già di buon mattino, nei bar della parte bassa del capoluogo, capannelli di appassionati parlavano della partita. Un argomento che ha tenuto banco pressoché ovunque. I primi ad arrivare allo stadio, invece, sono stati una decina di messinesi che da tempo sono “gemellati” con i tifosi del Frosinone. Erano le 10,30, ma quando si parla di “fede” ultras non c’è ostacolo che tenga. Alle 12 circa sotto gli alberi di fronte alla chiesa di Madonna della Neve un gruppo di persone di una certa età non sembra avere dubbi «su che ce la faciamo», con una sola c, così vuole il dialetto locale. Ovviamente, con tutti i debiti scongiuri. Come passeggiando su via Aldo Moro. I tifosi che indossano la maglia della squadra, quelli con le t-shirt che sono andate a ruba sulle bancarelle, si incrociano e si salutano, si incitano a vicenda.

Dopo pranzo le scene si ripetono, mentre allo “Stirpe” si prepara l’accoglienza del pubblico - steward e personale della sicurezza controllano i varchi e sistemano le barriere per il “pre filtraggio” - cresce l’attesa per la gara. Un caffè in centro o nei pressi dello stadio è ancora motivo di discussione. Qualcuno filosofeggia, pensa al risultato della Roma a Empoli, basterebbe che i giallorossi facessero il loro dovere... «See, la Roma ha preso un giocatore loro, dobbiamo fare affidamento solo su noi stessi, vinciamo e basta». Altri provano a ragionare in maniera più ampia, pensano che l’Udinese in fondo in fondo ha un passato glorioso e che alla fine sarebbe bello poter festeggiare insieme. C’è chi replica: «E certo, per questo la Roma deve vincere». «No - è la replica dialettale - faciamo il nostro e non aspettiamo gli atri». Ci hanno provato, Soulè e compagni a fare il proprio. Non è bastato. Una fiumana di persone si è diretta verso lo stadio già due ore prima della partita. Attorno all'area del Casaleno auto lasciate ovunque. Frenesia alla ricerca di uno spazio in cui lasciare la macchina, come da copione per le partite casalinghe più seguite. Un vero assalto al Benito Stirpe. Ultimo miglio a piedi verso il tempio del calcio frusinate che per l'ultima di campionato ha registrato il tutto esaurito in ogni genere di posto. C'è chi non ha voluto perdere la partita nonostante le condizioni arrivando sulle stampelle, chi in scooter, chi in bicicletta. E poi i cori, continui che echeggiavano in strada con il massimo della potenza allo stadio che ha fatto da cassa di risonanza per il tifo giallazzurro. Urla e canzoni hanno così inondato la città. Ed eccola la falange degli ultrà, è arrivata trionfante brandedo una bandiera lenzuolo con il leone rampante. E ancora i bambini, al seguito dei genitori, tutti vestiti per l'occasione ed entusiasti di correre alla partita vissuta come una festa.

La delusione al gol dell'Udinese ha generato un grande "Noooo!" che è rimbombato sugli spalti, nei locali e nelle case dei frusinati. No, non doveva finire così.

© RIPRODUZIONE RISERVATA