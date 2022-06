Rapine senza scrupoli a donne e anziani, in tre finiscono in manette

Scippi e rapine per pochi euro nel capoluogo: tre arresti ed una denuncia. Ma le indagini sono ancora in corso. Si tratta di quattro uomini, uno di Sora, uno Isola Liri e due di Fontana Liri, tutti già noti alle forze dell'ordine per reati specifici. Il fenomeno criminale ha avuto un picco negli ultimi giorni in cui si sono verificati diversi allarmanti episodi che hanno visto coinvolte come vittime soprattutto persone anziane e donne.

Gli arresti sono scattati nella giornata del 20 giugno quando ben due sono state le segnalazioni pervenute al 112 e che hanno attivato gli agenti di polizia. Un breve inseguimento di pochi chilometri e per i tre balordi sono scattate le manette a Veroli in Via Sant’Angelo in Villa. Sono stati associatati al carcere di Regina Coeli di Roma.

Nell'edizione di domani e in quella digitale i dettagli dell'operazione