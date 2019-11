© RIPRODUZIONE RISERVATA

Frosinone, al via le liste per il Consiglio dei giovani.Venti giorni di tempo per presentare le liste per l’elezione del Consiglio dei giovani del Comune di Frosinone.È stata fissata per domenica 19 gennaio 2020, dalle 8 alle 20, la data per le consultazioni, che si terranno nel seggio di piazza VI Dicembre (I piano).«Prosegue così l’impegno dell’amministrazione Ottaviani nel settore delle politiche giovanili: il Comune di Frosinone, mediante l’ufficio Europa, di cui è responsabile la dottoressa Valeria Nichilò, con la collaborazione del responsabile Ced, ing. Sandro Ricci, e con il coordinamento dell’assessore ai Rapporti con la comunità europea e alle politiche giovanili, Cinzia Fabrizi, aveva, nei mesi scorsi, inviato richiesta di finanziamento per l’istituzione del Consiglio dei giovani, risultando idoneo e quindi beneficiario del contributo previsto», spiegano dal Comune in una nota.Potranno partecipare alle operazioni elettorali i ragazzi tra i 15 e i 25 anni, residenti nel comune di Frosinone, che non abbiano riportato condanne penali né abbiano procedimenti penali in corso.Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 15 e non superiore a 21, di cui almeno 1/3 di età compresa tra i 15 e 17 anni. Le liste devono necessariamente indicare il simbolo e la denominazione della lista, oltre a cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati. Al fine di dare applicazione alla riserva di 1/3 di eletti di età compresa tra i 15 e 17 anni, vengono dichiarati eletti, in ciascuna delle liste, i candidati tra i 15 e 17 anni che abbiano riportato il maggior numero di preferenze, anche se in posizione non utile per l’elezione nella rispettiva lista.