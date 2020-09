Una ragazza di 20 anni, alle 16,30, si è lanciata dal Multipiano di viale Mazzini. Si è buttata dalla tromba delle scale per un volo di circa 20 metri. Inutili i soccorsi. E’ il terzo giovane che si uccide nel Multipiano, in circa un anno. Sono in corso gli accertamenti.

Mamma uccide il figlio di 2 anni e si toglie la vita, era stata lasciata dal fidanzato 17enne

Ultimo aggiornamento: 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA