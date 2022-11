Frosinone, ragazza si sente male mentre gioca a tennis: salvata dagli operatori del 118

Si sente male mentre gioca a tennis. Paura oggi pomeriggio in un circolo tennis del capoluogo situato in via Armando Fabi. La giovane atleta, mentre si stava allenando, ha perso i sensi ed è caduta a terra. Nel giro di pochi minuti sono arrivati gli operatori del 118 che hanno rianimato la 18enne e l’hanno poi trasportata nel vicino ospedale “Spaziani”. La ragazza sembra fuori pericolo. Sul posto anche i carabinieri che stanno effettuando gli accertamenti sulla presenza nel circolo di strumenti per il primo soccorso, a partire dai defibrillatori.