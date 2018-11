© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulla gestione dei rifiuti a Frosinone, interviene il consigliere comunale Danilo Maglioccheti, che dice:"La gestione virtuosa delle casse comunali, da parte dell’amministrazione Ottaviani, in tutti questi anni, oltre a consentire di rispettare, in pieno, un piano di rientro decennale del deficit onerosissimo, sta permettendo di cominciare ad ottenere più qualche risultato positivo, in termini di risparmio per i cittadini, anche per alcune tariffe di importanti servizi.Lo testimonia il rapporto pubblicato oggi, da Cittadinanzattiva , afferente "l'Osservatorio Rifiuti Prezzi e Tariffe per il 2018"Si tratta, in concreto, dalla annuale rilevazione dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva che per l’undicesimo anno consecutivo ha realizzato un’indagine sui costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia, prendendo come riferimento nel 2018 una famiglia tipo composta da 3 persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri.Per quanto riguarda il Lazio, il documento di cittadinanzattiva evidenzia questa situazione.Città TARI 2018 TARI 2017 Variazione % 2018/2017Frosinone € 369 € 397 -6,9%Latina € 326 € 335 -2,7%Roma € 394 € 383 3,0%Rieti € 325 € 325 0,0%Viterbo € 244 € 221 10,3%Come è agevole constatare, la città di Frosinone, pur avendo un costo ancora piuttosto significativo per il servizio, la media regionale Tari è infatti di € 332, registra comunque la variazione maggiormente performante in positivo, tra tutti i capoluoghi di provincia del Lazio, per quanto riguarda la diminuzione in percentuale della tari, tra il 2017 e il 2018, con un importante meno 7%.Un 7% che risulta essere anche tra i migliori risultati in assoluto, tra tutti i Capoluoghi di provincia italiani. Solo 4 città, infatti, (isernia -8.3%, Enna -13.4% , pisa -7.1%, e bolzano -8.5%) hanno registrato diminuzioni maggiori ,in percentuale nel biennio 2017-2018, rispetto a Frosinone.Di questo passo, con una perdurante oculata ed attenta gestione delle risorse finanziarie, ci sono buone possibilità che il costo del servizio tari, possa abbassarsi ulteriormente nel capoluogo, di pari passo con un efficentamento ulteriore della raccolta differenziata", conclude Danilo Magliocchetti