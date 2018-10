La raccolta delle olive rischia di finire in tragedia. Due episodi a distanza di poche ore sono avvenuti in giornata a Pontecorvo e Coreno Ausonio. In tutti e due i casi i feriti sono stati elitrasportati a Roma. Il primo incidente è avvenuto a Coreno, dov'è caduta una donna del posto di 60 anni. L'altro incidente a Pontecorvo, nel primo pomeriggio, in contrada Melfi, un 58enne del posto è caduto da un albero mentre raccoglieva le olive. Anche in quesrto caso il ferito è stato trasportato a Roma in eliambulanza.

Nei giorni scorsi a Broccostella un incidente simile si è trasformato in tragedia: un anziano è caduto da un albero di olive ed è deceduto sul colpo.