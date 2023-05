Il Frosinone piega la Reggina 3-1 e torna in Serie A con 3 giornate d'anticipo. Esplode la festa

Il Primo maggio si colora di giallazzurro. Caroselli e cortei stanno animando la città. In campo (ormai sono pochi gli spicchi di verde visibili) tutti abbracciano tutti per un altro sogno diventato realtà.

Lo "Stirpe" è una bolgia, sostenitori in delirio a far festa in campo con i Leoni. Risuona l'inno del Frosinone.

Giocatori e mister osannati dai tifosi, a caccia delle magliette e dei pantaloncini dei giallazzurri autori dell'impresa.

E' un tripudio di bandiere giallazzurre. Dagli altoparlanti dello stadio risuona altissima la musica, le stessa canzone che ha accompagnato nella scorsa stagione il Milan verso lo scudetto.

In campo e sugli spalti è esplosa la festa dei tifosi, che si sono riversati sul prato dello "Stirpe".

49'- E' finita. Il Frosinone vince 3-1 e torna in A cinque anni dopo l'ultima volta.

47' - Il Frosinone punta al possesso palla, non affonda più e attende il triplice fischio. La Reggina pressa per cercare di conquistare la sfera.

45' - Concessi 4' di recupero.

44' - Reggina pericolosa: lancio indirizzato nell'area di rigore giallazzurra, Turati blocca la conclusione, debole, di Menez.

44' - Annuncio del Frosinone calcio: si invitano i tifosi a non entrare nel campo di gioco a fine partita.

42' - Ultimi tentativi in attacco della Reggina, ma il Frosinone chiude tutti gli spazi.

39' - Quinto e ultimo cambio nel Frosinone: Moro prende il posto di Borrelli.

38' - Fase di stanca del match, la gara è meno vivace.

35'- Altro cambio nel Frosinone: Rohden rileva Mazzitelli.

33' - Da alcuni minuti si gioca soprattutto a centrocampo. Il Frosinone punta a gestire il vantaggio, la Reggina cerca di imbastire tentativi, ma senza riuscirci.

32' - Frosinone vicino alla rete: sugli sviluppi di un corner, Sampirisi calcia, ma il diagonale finisce sul fondo.

30' - Ultimi 15' della partita. "Un presidente, un presidente" e "Grosso uno di noi" i cori intonati dai tifosi giallazzurri

27' - Prime sostituzioni nel Frosinone: escono Caso e Insigne, entrano Garritano e Baez. Lunghi applausi del pubblico per Insigne e Caso, autori di due reti.

25' - Altro doppio cambio nella Reggina: escono Canotto e Strelec, Rivas e Menez.

23' - Ancora Frosinone pericoloso con Borelli, anticipato in area dopo un cross radente di Frabotta.

22' - La Reggina cerca di reagire, ma lascia ampi spazi al Frosinone.

19' - Frosinone vicino al poker: azione personale di Insigne sulla sinistra, va in fuga, poi offre un pallone d'oro a Caso, che, però, sbaglia un rigore in movimento.

11' - Gol del Frosinone: Caso sigla il 3-1. L'azione parte da un recupero di palla di Lucioni nella propria metà campo, il capitano serve sulla trequarti Mazzitelli, il quale fornisce un assist perfetto per l'inserimento di Caso, che di sinistro, dall'interno dell'area, trafigge il portiere ospite.

10' - La Reggina adesso cerca di premere, ma il Frosinone controlla.

4' - Gol della Reggina Da un fallo laterale sulla corsia di destra nasce la rete degli ospiti: Hernani, appena entrato, si ritrova la palla sul sinistro (sponda di testa di Strelec) e, dall'altezza del dischetto, batte Turati, che si distende ma non può nulla. Parziale 2-1.

Doppio cambio nella Reggina: dentro Terranova e Hernani, fuori Camporese e Majer.

Primo cambio nel Frosinone: Frabotta al posto di Cotali, che era ammonito.

SECONDO TEMPO

47' - Termina il primo tempo. Frosinone in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Borrelli al 33' e di Insigne su rigore al

45' - Concessi 2' di recupero.

43' - Espulso il mister della Reggina, Filippo Inzaghi.

42' - Raddoppio del Frosinone: Insigne spiazza Colombi dal dischetto e trasforma per il 2-0 per il Frosinone.

40' - Calcio di rigore per il Frosinone: il Var richiama l'arbitro al monitor per un contatto in area reggina. Punita una manata sul viso di Caso, espulso Cionek. Reggina in dieci.

37' - Frosinone padrone del campo. Sugli sviluppi di un corner, Cotali colpisce al volo da fuori area impegnando Colombi.

33' - Gol del Frosinone: cross di Cotali dalla sinistra dopo un'azione insistita, in area svetta Borrelli che di testa spedisce la sfera alla sinistra del portiere Colombi per il vantaggio dei giallazzurri. Un gesto tecnico di forza e precisione. Lo "Stirpe" è una bolgia.

28' - Primo ammonito nel Frosinone: giallo per Cotali per un fallo a centrocampo su un avversario.

20' - Reggina di nuovo pericolosa: l'ex Canotto fa partire un tiro-cross, la sfera prende una traiettoria velenosa e il portiere Turati salva la porta canarina con un colpo di reni. Subito dopo un'altra chance capita sui piedi di Bouah, ma non inquadra lo specchio.

18 - Gara molto combattuta: i padroni di casa spingono, gli ospiti cercano di sfruttare eventuali corridoi per le ripartenze. Finora pochi sussulti.

17' - Primo duro contrasto a centrocampo: ammonito Majer della Reggina

12' - Il Frosinone prende coraggio e si fa più propositivo. La Reggina, però, chiude bene gli spazi.

9' - Il Frosinone costruisce le prime azioni, ma senza creare pericoli.

5' - Fase di studio delle due squadre. Reggina più intraprendente almeno in queste battute iniziali.

3'- Reggina pericolosa: cross dalla sinistra in piena area, Sampirisi sbroglia e si rifugia in angolo.

Si gioca sotto una pioggia battente.

LA CRONACA Partiti. Gara iniziata.

MINUTO DI SILENZIO E' stato osservato prima dell'inizio della sfida in onore del costruttore Curzio Stirpe.

Giornata di maltempo, terreno scivoloso a causa della pioggia caduta da stamane sul capoluogo ciociaro.

Ore 20.30 Le due squadre entrano in campo. E' tutto pronto per l'inizio del match.

Ore 20.25 Lo "Stirpe" è uno spettacolo: bandiere e sciarpe al vento, oltre a migliaia di luci accese da tutti i tifosi utilizzando telefonini e accendini. Coreografia calorosa per accogliere i Leoni in campo.

Ore 20.15 L'OMAGGIO Momento toccante allo stadio "Stirpe". I capitani delle due squadre, Lucioni e Loiacono, hanno deposto un mazzo di fiori sul posto in tribuna autorità da sempre occupato dal costruttore Curzio Stirpe, scomparso nei giorni scorsi per un malore. Era un grande tifoso canarino e fratello del patron del club, Maurizio Stirpe. La commozione ha coinvolto l'intero stadio: un lungo applauso è partito da tutti i settori.

Ore 20. LE FORMAZIONI

Frosinone (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Boloca, Mazzitelli, Gelli; Insigne, Borrelli, Caso

A disposizione: Loria, Rohden, Garritano, Bocic, Kalaj, Moro, Bidaoui, Selvini, Monterisi, Baez, Oliveri, Franotta. All: Fabio Grosso

Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Loiacono; Bouah, Fabbian, Crisetig, Majer, Di Chiara; Canotto, Strelec.

Manca mezz'ora all'inizio della partita tra Frosinone e Reggina per la 35a giornata di campionato di Serie B. Un match che potrebbe valere la promozione in A del Frosinone in caso di vittoria. Lo stadio "Stirpe" è ormai al completo: già dalle 18 una marea di tifosi ha raggiunto l'impianto, che si è andato via via riempendo.

Il pareggio del Bari contro il Cittadella (1-1) spiana al Frosinone la strada per il ritorno in serie A. Tra i "Leoni" e la massima serie c'è l'ostacolo Reggina che questa sera giocherà allo "Stirpe". Alla formazione allenata da Fabio Grosso serve una vittoria per centrare la terza promozione, in città cresce l'attesa per il raggiungimento di un traguardo che a inizio stagione era impensabile.

Prima della partita i capitani delle due squadre porteranno un mazzo di fiori in tribuna autorità, in ricordo dell'ingegnere Curzio Stirpe deceduto nei giorni scorsi.