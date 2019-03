© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato e domenica, 30 e 31 marzo, si terrà in tutta Italia e in particolare a Frosinone la XVIII Giornata nazionale dell'Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali). Quest'anno questo importante appuntamento ha come slogan "Un'occasione di felicità. Con il tuo aiuto lo sarà per tutti!".La parola d'ordine della XVIII Giornata nazionale è la "pace", la stessa che l'Unitalsi idealmente annuncia offrendo una piantina di ulivo e di palma in cambio di un piccolo contributo che andrà a sostenere le attività e i progetti in tutti i territori.Nelle piazze di Frosinone, dunque, verrà proposta una "piantina d'ulivo", simbolo di pace e di solidarietà. Il ricavato delle offerte verrà utilizzato dall'Unitalsi per sostenere i suoi numerosi progetti di solidarietà al servizio delle fasce sociali più deboli. Tutto questo grazie al costante e generoso impegno degli oltre 52mila soci unitalsiani presenti in tutta Italia. E' quanto comunica l'associazione in una nota.