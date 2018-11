Un principio d'incendio c'è stato in serata in una cantina delle case popolari in via Lungoliri a Pontecorvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cassino, ma anche i carabinieri della locale compagnia, che hanno subito domato il principio d'incendio. Altro intervento dei vigili del fuoco c'è stato sempre a Pontecorvo, dove in un'abitazione di Corso Garibaldi è andata a fuoco una canna fumaria. Nessuna grave conseguenza è stata registrata. © RIPRODUZIONE RISERVATA