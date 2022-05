Lunedì 30 Maggio 2022, 08:51



La stagione finisce con i giallazzurri che alzano al cielo una coppa e festeggiano, seguiti dalla passione dei tifosi, una promozione. Si tratta dei giovani leoncini della Primavera 2 di Giorgio Gorgone che, nella finalissima del campionato, valevole anche per la promozione in Primavera 1, hanno battuto i pari età del Parma (2-1), coronando un sogno inseguito da tempo. Una vittoria del Frosinone e dei ragazzi di Frosinone, con cinque giocatori locali nel gruppo dei titolari, undici in tutto nella rosa a disposizione dei tecnici canarini. I ciociari sono la terza squadra promossa in Primavera 1 dopo Cesena e Udinese. Una gara partita in salita con il vantaggio dei ducali con Haj al 3. Al 27' arrivava il pareggio del capitano Giordani ed a tre minuti dalla fine, con gli ospiti in dieci, il gol partita promozione firmato da Stampete.

CRONACA

I canarini scendono in campo nel classico modulo disegnato da Gorgone, un 4-3-1-2 che ha portato la squadra a questo traguardo decisivo, spinta da un pubblico record per questa categoria, oltre 500 persone che hanno affollato oltre ogni limite l'impianto della Città dello Sport di Ferentino, dove i giallazzurri si sono guadagnati il diritto di disputare la finalissima grazie alla scriminante di una vittoria in più nei confronti dei parmensi, giunti a pari punti in stagione regolare. La partita inizia però in salita, con il Parma che va subito in gol. Marconi riceve sul filo del fuorigioco all'altezza del vertice alto dell'area grande, tiro-cross sporcato che mette fuori causa il portiere Palmisani, Haj arpiona la palla ed insacca a porta sguarnita. Inizia l'assedio del Frosinone alla porta dei ducali. Numerose le occasioni ed il gol arriva al 27': calcio d'angolo preciso di Bruno, per lo stacco imperioso di Giordani con il pallone che sbatte prima sul palo, oltrepassa la linea prima di essere deviato fuori dal portiere. La pressione dei giallazzurri non trova soluzione di continuità ed il portiere parmense Rossi si salva in più occasioni.

Il secondo tempo inizia con una reazione dei parmensi, ma è sempre il Frosinone che tiene il pallino del gioco. Più volte Selvini, Bruno e Stampete si presentano dalle parti di Rossi, bravo a respingere le opportunità dei ciociari. Il Parma rimane di dieci al 19' dopo una doppia ammonizione nel giro di 60 per Lusha, prima per un fallo sull'onnipresente Maestrelli e poi su Bruno a centrocampo. Il gol vittoria arriva al 42' con Stampete ben servito da Favale protagonista di un ottimo affondo sulla destra. Nei cinque minuti di recupero il Parma si getta in avanti, ma viene arginato dalla difesa dei canarini che al 49' vanno in contropiede con Peres fermato con un fallo da rosso diretto da Sahitaj. Il Parma finisce in nove ed il Frosinone saluta vittoria e promozione ampiamente meritati.

LA GIOIA DEL MISTER

Nel dopo gara sul tappeto verde è festa incontenibile ed è difficile anche solo bloccare i protagonisti: «E' stata una esperienza bellissima e mi fa piacere per tutti aver raggiunto questo traguardo. Ringrazio tutto lo staff al completo, dal direttore sportivo Frara che mi ha scelto alla società con il presidente Stirpe ed Angelozzi che hanno avallato la sua scelta - dichiara emozionato Giorgio Gorgone ai microfoni di ExtraTv -. Per me è ripartito un percorso iniziato dieci anni fa. Il futuro a Frosinone? Non ne ho parlato, lo farò con Frara e poi vediamo». In campo ebbri dalla gioia i leoncini giallazzurri: «E' stato un gol pesante, il più importante della stagione e lo dedico al mister Gorgone con il quale ero ad Arezzo e che mi ha voluto qui a Frosinone» sottolinea il match-winner, Stampete.