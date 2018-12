La mostra fotografica di stampe antiche della Ciociaria, allestita nel centro anziani in Via Roma, apre oggi il Natale a Serrone. Tante le iniziative previste, culturali, ricreative, musicali e teatrali, oltre a mercatini. Oggi ci sarà la benedizione dello storico presepe a grandezza naturale allestito dall’associazione culturale Serrone. Le scene della suggestiva natività si snodano lungo piazze e vicoli, rappresentando vita e mestieri di un’epoca ormai lontana. Salendo per le antiche scale, che portano verso la chiesa di San Pietro Apostolo (del XII secolo con pregevoli affreschi della scuola di Raffaello), si incontreranno i vari personaggi. Ci si imbatterà nei pastori, nelle balie, nel ciabattino, nell’arrotino e così via. Il presepe conta oltre 150 personaggi e sarà visitabile fino al 6 gennaio, 24 ore su 24. © RIPRODUZIONE RISERVATA