Si è tenuto anche quest'anno il concorso di Natale organizzato dall’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Frosinone, coordinato dall'assessore Valentina Sementilli, e rivolto alle scuole dell'infanzia, elementari e medie del capoluogo, in collaborazione con i docenti e i dirigenti scolastici.

Nei prossimi giorni saranno consegnati gli attestati con i nomi dei vincitori. L’iniziativa è un modo di esprimere il senso del Natale esaltando i valori del rispetto, dell’amicizia, della collaborazione, evidenziandone gli aspetti più incisivi legati alla tradizione religiosa e popolare di questa festa.

I presepi e gli alberi di Natale realizzati dagli alunni sono stati giudicati da una commissione (formata dall’assessore Sementilli, il critico Alfio Borghese e il consigliere Sara Bruni) secondo i criteri di originalità, creatività, impatto e qualità artistica.

Tanti gli istituti che hanno aderito al concorso. I premi Simpatia sono stati assegnati al plesso di via Verdi (II comprensivo) e a Polledrara (IV); il premio Tradizione alla Beata Maria de Mattias. I premi Riciclo a La Rinascita (II) e alla “Dante Alighieri” (III); l’attestato per l’originalità è andato alla Ricciotti (III). Premio speciale della Critica alla Pietrobono (II). La commissione ha conferito il primo premio per l’albero all’Aldo Moro (I), quello per il presepe, invece, è stato assegnato a Campo Coni (IV). Lo comunica in una nota il Comune.

