Criticità riscontrate alla struttura che sorregge il ponte: la Provincia, in via cautelativa e per scongiurare ogni rischio, chiude la strada 143 “Accesso a Villa S. Lucia”, dal km 0 al km 0,250, nel territorio di Villa S. Lucia.

Lo ha annunciato, in una nota, l'ente di piazza Gramsci, spiegando che "il provvedimento si è reso necessario per il rilevamento di alcune problematiche sulla struttura portante del ponte sulla strada, tali da evitare il transito dei veicoli".



Il traffico sarà deviato sulle strade comunali limitrofe: direzione Cassino, sulla strada Santa Scolastica; direzione Frosinone sulla strada Madonna della Neve. Ultimo aggiornamento: 14:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA