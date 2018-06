I carabinieri di Pontecorvo, su segnalazione di due giovani, sono intervenuti sotto il Ponte Nuovo, a Pontecorvo, dove erano state individuate, nascoste tra l’erba, due bombe a mano probabilmente risalenti all’ultimo conflitto mondiale.

I carabinieri hanno provveduto a mettere in completa sicurezza tutta l’area interessata e informato la Prefettura di Frosinone al fine far avviare le procedure necessarie per la rimozione dei due ordigni. Non è raro, a distanza di circa 70 anni dall’ultima Guerra, rinvenire residuati bellici in zona.

Gioved├Č 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA