La banda della spaccata di nuovo in azione: questa volta è toccato a una edicola-tabacchi. Erano da poco passate le 2.20 di lunedì, quando in tre a bordo di un’Audi A6 di grossa cilindrata sono arrivati in via XXIV Maggio a Pontecorvo e dopo aver individuato l’obiettivo, l’edicola-tabacchi Grafos, sono entrati in azione: prima hanno manomesso le serratura e sbloccato la serranda collegata alla linea elettrica, poi con un grosso bastone hanno sfondato la vetrata. È scattato l’antifurto, ma la banda non ha desistito. Una volta all’interno, utilizzando due sacchi neri, ha fatto incetta di decine di stecche di sigarette e gratta e vinci. Ha puntato al magazzino, dove c’erano grossi quantitativi di tabacchi, ma non sono riusciti ad aprire la porta perché blindata.



L’allarme ai carabinieri è arrivato grazie alla telefonata di un automobilista di passaggio che, dopo aver notato il viavai all’interno dell’edicola-tabacchi, ha digitato il 112. I malviventi sono riusciti a far perdere le loro tracce. Sul colpo indagano i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo,

Mercoled├Č 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:27



