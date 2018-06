Erano in centro a Pontecorvo, quando, improvvisamente, si sono abbassati i pantaloni e hanno mostrato i genitali ai passanti. Sono intervenuti i carabinieri e per i due è scattata la denuncia. Si tratta di due immigrati.

È successo in pieno centro a Pontecorvo nella serata di giovedì, quando su segnalazione di alcuni cittadini, arrivata alla centrale operativa del 112, i carabinieri sono intervenuti in piazzale Porta Pia.

Testimoni hanno riferito ai carabinieri del capitano Tamara Nicolai e del tenente Vittorio Tommaso De Lisa che, poco prima, due giovani di nazionalità straniera si erano abbassati i pantaloni mostrando le parti intime ai passanti. Ci sono stati gli accertamenti e ieri mattinata i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Pontecorvo hanno denunciato i due stranieri alla Procura di Cassino. Si tratta di un 21enne e un 20enne, domiciliati a Pontecorvo: dovranno rispondere del reato di atti osceni.

Sabato 23 Giugno 2018



