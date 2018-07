di Pierfederico Pernarella

Urta un'auto, non si accorge di nulla e rientra a casa. Poco dopo alla sua porta hanno bussato gli agenti della polizia locale di Frosinone. Lui non era un automobilista qualunque, almeno a giudicare dall'età: 98 anni. Già proprio così, 98 anni anni. L'anziano, transitando nella zona di piazzale De Matthaeis, ha urtato inavvertitamente un'altra auto, ma ha proseguito la corsa per fare ritorno a casa. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale che sono riusciti a individuare il numero di targa che è risultata intestata a un uomo classe 1920. Lì per lì gli agenti hanno pensato che l'auto magari fosse in uso a un familiare del quasi centenario. Quando invece sono arrivati a casa del proprietario dei veicolo si sono trovati di fronte proprio lui: il 98enne in persona, titolare di una patente regolarmente rinnovata e in scadenza il prossimo anno.

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA