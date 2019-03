Questa mattina i bambini della scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo Frosinone 4^ sono stati i protagonisti del “percorso di legalità” con i poliziotti della Questura e della polizia stradale.



Personale dell’ufficio relazioni con il pubblico ha coinvolto i giovanissimi “baby agenti” in una mini lezione di legalità, all’insegna di “imparare giocando”, per educare concretamente alla cittadinanza attiva e partecipata.



A seguire l’intervento degli specialisti della Stradale: semplici, ma fondamentali, nozioni di educazione stradale sono state condivise con gli interessatissimi “poliziotti per un giorno”, alle prese anche con paletta e berretto.



A concludere l’incontro, tra sirene e lampeggianti, un applauso dei piccoli fan della polizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA