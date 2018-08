Operazione antidroga della polizia a Frosinone: un arresto e oltre un chilo e mezzo di stupefacenti sequestrato. Nei guai è finito un giovane, un 26enne, mentre tra le sostanze rinvenute c’è anche la shaboo o shabu, di tipo sintetico. Erano le 16 dell’altro ieri quando il reparto Volanti della Questura di Frosinone, coadiuvato dalle unità cinofile di Roma, ha effettuato un blitz in un’abitazione nella parte alta del capoluogo. All’interno hanno rinvenuto circa 1,6 chili di sostanza stupefacente tra cocaina, hashish, marijuana e shaboo, quest’ultima una pericolosa droga sintetica, dieci volte più potente della cocaina, con effetti choc sul corpo, a base di metanfetamina. Durante l’intervento hanno bloccato e arrestato il giovane. Parte della droga era già suddivisa in dosi, il resto in panetti per gli investigatori pronti al confezionamento. Il ragazzo di 26 anni, italiano, da tempo tenuto sotto controllo dagli uomini della squadra Volante, in precedenza era stato già arrestato. Ora per lui la misura è scattata di nuovo.

1 Agosto 2018



