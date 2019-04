© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elevare ulteriormente il grado di percezione della sicurezza tra i cittadini, guerra allo spaccio di droga e massima attenzione verso la fasce più sensibili della popolazione, come donne e bambini. Sono soltanto alcune delle direttrici su cui si concentrerà il lavoro della polizia in Ciociaria.A indicarle è stato il neo questore di Frosinone, Leonardo Biagioli, 57 anni, originario di Roma. Proveniente dal compartimento della polizia stradale Marche, si è insediato ieri. Per lui è stato, in assoluto, il primo giorno da questore. Tra emozione e consapevolezza della responsabilità per il nuovo incarico, ha iniziato la giornata rendendo omaggio ai caduti del Corpo. Poi ha incontrato, oltre a funzionari e colleghi della Questura, il prefetto e i vertici delle altre forze dell’ordine, anche della polizia locale. «È stata un’occasione per fare subito il punto della situazione, per conoscere criticità e stato delle indagini - ha affermato nella prima uscita pubblica -. Entro in corsa su una macchina già rodata e lanciata alla massima velocità» ha aggiunto riferendosi al lavoro «impeccabile» svolto dal suo predecessore, Rosaria Amato, che da ieri ha preso servizio a Latina. Biagioli ha battuto molto sia sulla prevenzione sia sulla sicurezza percepita. «L’obiettivo generale è quello di raggiungere il massimo livello di tutela della legalità e attraverso ciò mirare a ottenere una sicurezza sempre più diffusa nella collettività, che deve poter vivere serenamente e pacificamente, sentendosi protetta da rischi e pericoli che possono derivare dalla criminalità. Bisognerà lavorare per infondere concretamente e rafforzare questa sensazione, conseguire risultati per rispondere alle attese e alle aspettative dei cittadini. Tutto ciò iniziando da subito».Poi il passaggio sulla droga, sulla circolazione e sul consumo non solo tra i giovanissimi, trend dato in aumento. Biagioli si è mostrato deciso: «Per quanto mi riguarda già è troppo che ci sia uno spacciatore. Debellare il fenomeno è arduo, ma per combatterlo e contrastarlo in ogni luogo metteremo in campo tutte le forze, tutte le sinergie, e daremo vita a ogni azione possibile. Questa lotta sarà serrata».«Ci sono categorie deboli, come bambini e donne, che molto spesso hanno difficoltà oggettive a far giungere, a chi può aiutarle, il loro grido di aiuto», ha spiegato Biagioli, sottolineando: «Per questo da parte nostra, per garantire la loro tutela, è necessaria una particolare sensibilità e una grande attenzione per cogliere il minimo segnale e intervenire in modo adeguato, anche per poter offrire la rete di assistenza e di salvaguardia». Poi il questore ha concluso: «La Ciociaria è una terra in cui c’è voglia di lavorare e ci sono importanti realtà imprenditoriali e commerciali, settori anch’essi da tutelare, specialmente se questo “clima” dovesse essere messo a repentaglio».