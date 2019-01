Sei cittadini stranieri sono stati allontanati dall’Italia dopo un’attività condotta dalla polizia.

Per cinque di loro, dopo la scarcerazione per fine pena, l’adozione del provvedimento è stata motivata dalla pericolosità sociale.

Per tre di nazionalità georgiana sono emersi precedenti per furto aggravato, mentre per un marocchino e un tunisino reati in materia di stupefacenti.

Un giovane egiziano, invece, è stato espulso in quanto irregolare, non avendo proceduto al rinnovo del permesso di soggiorno che gli era stato rilasciato quando era minorenne.

Per tutti è stato emesso il decreto di espulsione dal territorio nazionale. A coordinare l'attività è stato l'ufficio immigrazione della Questura.