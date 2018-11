© RIPRODUZIONE RISERVATA

Polizia a caccia di armi e droga. L’operazione è scattata l’altra sera nella parte bassa del capoluogo, quando gli agenti hanno circondato l’edificio del Casermone, situato nella zona di Selvapiana e già teatro di operazione antidroga.Nel corso dell’attività, che ha visto in campo dieci pattuglie tra Squadra Mobile, Volante e Reparto prevenzione crimine Lazio, sono state eseguite 15 perquisizioni. Gli investigatori cercavano eventuali armi e droga. Sono stati controllate, inoltre, venti persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari per verificare il rispetto della prescrizione.Un uomo, durante i controlli, è trovato con una modica quantità di stupefacente. È stato identificato nelle adiacenze della struttura abitativa: stando alla ricostruzione si era appena rifornito. È stato segnalato alla Prefettura del capoluogo in quanto in possesso di stupefacente a uso personale.