Frosinone, evade per le sigarette: denunciato

Evade per comprare le sigarette, ma al rientro a casa trova la polizia che lo denuncia. È finita così l’uscita di un uomo di 44 anni del capoluogo. In base alla ricostruzione l’uomo si trovava agli arresti domiciliari. Durante uno dei controlli degli agenti delle Volanti, però, non era nella propria abitazione. Poco dopo è rincasato e, sulla sua assenza, ha detto ai poliziotti che era andato ad acquistare un pacchetto di sigarette. Per lui è scattata la denuncia per evasione.

Venerd├Č 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:46



