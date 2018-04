È finita con una lite e una denuncia una cena a due tra ex. Lei, una trentottenne dell’hinterland frusinate, si è vista portare via il cellulare dall’uomo; lui, un 48enne, alla fine, è stato denunciato dalla polizia con l’accusa di rapina. I due avevano appena cenato insieme. Dopo il periodo di tempo trascorso seduti a tavola, è nata una discussione durante la quale, in base alla ricostruzione, l’uomo ha strattonato la donna, privandola del suo cellulare. Più avanti gli agenti delle Volanti, dopo aver ascoltato il racconto della giovane ed effettuato riscontri, hanno fatto scattare la denuncia nei confronti dell’ex compagno della trentottenne.

Venerdì 13 Aprile 2018



