Pini pericolanti sulla via Casilina: a Piedimonte San Germano inizia l’abbattimento. Ieri mattina una ditta incaricata dal Comune ha avviato l’azione di messa in sicurezza nel tratto a ridosso del centro commerciale Le Grange.

“Una relazione tecnica - ha spiegato il sindaco di Piedimonte, l’avvocato Gioacchino Ferdinandi - ha accertato la pericolosità di due pini nel tratto in cui la gestione è stata ceduta al Comune. Per questo abbiamo provveduto all'immediata messa in sicurezza”.

Dopo la tragedia dello scorso 29 novembre, quando a Castrocielo sono morti, schiacciati da un pino, Rudy Colantoni e Antonio Russo, l’attenzione e il monitoraggio sono continui. Ora tutta la competenza è passata da Astral ad Anas, diversi sindaci, in primis quello di Castrocielo Filippo Materiale, hanno chiesto interventi di messa in sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA