Frosinone, Pierpaola D'Alessandro nuovo direttore generale dell'Asl

Il nuovo direttore generale dell’Asl di Frosinone è la dottoressa Pierpaola D’Alessandro, attuale direttore amministrativo.

A proporre il nome della dottoressa D’Alessandro nel corso della riunione della Commissione Sanità della Regione Lazio che c’è stata ieri mattina è stato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. I membri della commissione sanità hanno avuto tra le mani una rosa di 29 nominativi, alla fine la scelta è ricaduta sull’attuale direttore amministrativo, arrivata all’Asl di Frosinone nel mese di gennaio 2020, su chiamata dell'allora direttore generale Stefano Lorusso.

APPROFONDIMENTI POLTRONE GIREVOLI Asl di Frosinone, continua il valzer dei direttori generali: 14...

LEGGI ANCHE ---> Asl di Frosinone, continua il valzer dei direttori generali: 14 nomine in 20 anni

Il voto in Commissione Sanità è stato l’atto propedeutico che ha portato il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti a firmare, nel tardo pomeriggio di ieri, l’atto di nomina per tre anni. La dottoressa D’Alessandro andrà a sostituire la dottoressa Patrizia Magrini, attuale direttore generale facente funzioni.

Quello che assumerà il nuovo direttore generale nell’Asl Ciociara è un ruolo molto importante, in un momento di rinvigorita emergenza Covid-19. La mappa della sanità in provincia di Frosinone dovrà essere rimodellata e rimodulata per far fronte alla nuove esigenze. La telemedicina, ma anche e soprattutto la garanzia dei servizi sanitari di eccellenza per far convivere con l’emergenza Covid-19. I presupposti ci sono: la Regione Lazio nutre ampia stima professionale nei confronti della dottoressa D’Alessandro.

Al termine della seduta della commissione l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato ha affermato: «Entrambe le direttrici (riferendosi anche alla nomina del dg dell’Asl di Viterbo, ndr) - ha evidenziato - hanno una formazione professionale caratterizzata dagli aspetti di gestione dell'azienda con un profilo curriculare di carattere organizzativo ed entrambe provengono da esperienze in altre realtà aziendali».

Ultimo aggiornamento: 09:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA