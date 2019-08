© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Siamo cautamente ottimisti per l’approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale dopo anni di incertezze. L’approvazione definitiva del piano, avvenuta attraverso il maxi emendamento, non ha comportato un confronto ampiamente approfondito, ha però nel contempo tenuto conto di diverse proposte costruttive di Ance Lazio, che avevano come priorità la tutela e lo sviluppo del territorio nonchè lo snellimento procedurale” Lo dichiara Domenico Merlani, presidente di Ance Lazio, dopo il via libera al Ptpr da parte del Consiglio regionale.“La vera sfida - aggiunge - era quella di dotarci di un piano che potesse coniugare la tutela del territorio, la valorizzazione del suo patrimonio paesaggistico storico e culturale e che contemporaneamente non ostacolasse lo sviluppo economico del Lazio. Posso affermare che da questo punto di vista alcune indicazioni da noi fornite sono state ritenute valide e costruttive e quindi recepite favorevolmente. Nei prossimi giorni approfondiremo il provvedimento regionale approvato, per un’analisi più dettagliata dei suoi contenuti”.