Muore dopo l'intervento chirurgico a causa di un’infezione: maxi risarcimento per la famiglia.Il Tribunale civile di Roma ha condannato la Giomi Spa (società che gestisce l’Icot di Latina), a risarcire oltre 800 mila euro alla famiglia di una donna di Roccasecca morta nel 2012.La sentenza arrivata dopo sei anni e soprattutto dopo una lunga istruttoria, è stata depositata qualche giorno fa dalla 13esima sezione civile Tribunale di Roma.La vicenda che porterà alla morte della donna di 70 anni di Roccasecca inizia il 5 ottobre del 2012, quando a seguito di alcune visite diagnostiche scopre di avere un problema cardiaco. Nel giro di qualche settimana viene ricoverata all’ospedale di Formia e poi al Campus Bio Medico di Roma per essere sottoposta ad intervento per l’applicazione di due bypass coronarici.Fatto l’intervento, rimane ricoverata al Campus Bio Medico di Roma per 6 giorni, fino al 16 ottobre del 2012. Poi viene trasferita agli Icot di Latina per la riabilitazione. Nella struttura del capoluogo Pontino vi rimane dal 16 ottobre 2012 al 7 novembre del 2012 quando, a seguito di alcune complicanze, viene trasferita di nuovo a Campus Biomedico. La donna non stava bene e la ferita mostrava segni d’infezione. A Roma i medici decidono, così, disottoporla a revisione della ferita chirurgica sternale. Le sue condizioni, però, non migliorano. Il tragico epilogo il 25 novembre del 2012, quando la donna muore proprio al campus Bio Medico di Roma.Tante, troppe cose non tornano alla famiglia. Un dolore troppo forte, per rimanere fermi. Per cui la famiglia tramite l’avvocato Giovanni Di Murro dello studio legale Di Murro - Perrozzi di Roccasecca, ben presto vuole vederci chiaro e si rivolge al Tribunale civile di Roma per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno.Viene incardinata una lunga istruttoria fatta di documenti, sentenza della corte di Cassazione, ma soprattuto di una consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice chiamato a pronunciarsi sulla causa di risarcimento del danno.Proprio il consulente del giudice conclude nell'affermare che la causa di morte è da ricondursi ad una infezione post operatoria che sarebbe stata non correttamente trattata.In giudizio si costituisce il Campus bio-medico di Roma che sollevando varie accezioni contesta tutti i profili di responsabilità e mette in luce la responsabilità in capo all’Icot di Latina.L'Icot di Latina o meglio la società Giomi Spa, ovviamente, si costituisce con e contesta ogni nesso di causalità tra il decesso della donna e la permanenza nella struttura sanitaria.Qualche giorno fa è stata sciolta la riserva con relativa condanna nei confronti della società Giomi Spa che dovrà rifondere 266 mila euro, ciascuno, al marito della donna e una figlio e 227 mila euro a un altro figlio non convivente. Oltre, naturalmente, agli interessi maturati e alle spese legali per un totale di 823 mila euro.“Esprimere soddisfazione dinanzi a una sentenza che arriva dopo un grave lutto non è opportuno e non è nel mio stile. Oggi possiamo dire, con tutta tranquillità, che i tre assistiti dallo studio legale Di Murro - Perrozzi hanno avuto il giusto ristoro per aver patito la morte di una donna pilastro della loro famiglia”, è stato il commento dell’avvocato Giovanni Di Murro.