Omicidio Capirchio: la corte di Appello di Roma dimezza la condanna per Michele Cialei, il pastore di 54 anni accusato di omicidio volontario per aver ucciso e fatto a pezzi l’allevatore di 59 anni di Vallecorsa scomparso dalla sua abitazione il 24 ottobre del 2017.

Michele Cialei fu condannato in primo grado a trenta anni di carcere con il rito abbreviato, i giudici capitolini ora hanno accolto alcune attenuanti generiche, e dunque hanno dimezzato la pena a 17 anni.

Nel processo di primo grado, che si era tenuto presso la Corte di Assise del tribunale di Frosinone il pubblico ministero Vittorio Misiti aveva chiesto l’ergastolo in quanto questo delitto era stato consumato con una ferocia inaudita. Con l’abbreviato, come già accennato, Cialei era stato condannato a 30 anni.

Nello stesso processo era stato trascinato alla sbarra anche il figlio Terenzio di 20 anni accusato di vilipendio e soppressione di cadavere.

Il giovane, che ha rinunciato al ricorso in Appello era stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione.

L’UDIENZA DI IERI

Tornando all’udienza di ieri i magistrati hanno accolto il ricorso degli avvocati Giampiero Vellucci e Camillo Irace che avevano chiesto lo sconto di pena dovuto alla concessione di una serie di attenuanti. Tra queste il fatto che due anni prima, Cialei era stato aggredito con una accetta da Armando Capirchio. A seguito di quella aggressione era stato ricoverato in ospedale.

Tale vicenda aveva scatenato nell’imputato un timore perdurante che Capirchio volesse ucciderlo.

Altro elemento che non andava sottovalutato è stata la esatta localizzazione (evidenziata da una consulenza tecnica commissionata ad un topografo) del luogo dove c’era stato lo scontro tra i due. Secondo i difensori coincideva con un terreno affidato per il pascolo al loro assistito. Dunque, era stato Capirchio ad andare (magari con tono minaccioso) sul terreno dell’assassino.

«Questi due elementi – ha dichiarato l’avvocato Giampiero Vellucci- non sufficientemente considerati dal tribunale di Frosinone sono stati invece rivalutati dai magistrati capitolini che hanno così dimezzato la pena».



LA STORIA

I fatti risalgono al 24 ottobre del 2017 quando Capirchio sparì in circostanze misteriose. L’uomo si era allontanato da casa come faceva ogni giorno per portare i suoi cavalli al pascolo. Ma da quel momento non aveva fatto più ritorno. Le indagini avviate dai carabinieri portarono dritti al pastore Michele Cialei il quale era stato visto più volte litigare con lo scomparso. Nel marzo del 2018 a distanza di cinque mesi dalla sparizione, viene ritrovato il corpo fatto a pezzi di Capirchio in un dirupo profondo sette metri in località Ambrifi, in territorio di Lenola.

Ma gli inquirenti avevano raccolto elementi inconfutabili circa la colpevolezza di Cialei che venne arrestato. L ‘uomo, va detto, si era sempre proclamato innocente. Soltanto dopo un anno di detenzione in carcere durante il quale il pastore, accusato di omicidio, si era sempre avvalso della facoltà di non rispondere, è crollato ed ha confessato al magistrato inquirente di essere proprio lui l’autore di quell’atroce delitto. Secondo quanto dichiarato dal pastore in sede di interrogatorio non c’era stata alcuna volontà da parte sua di uccidere l’allevatore. Insomma si sarebbe trattato di un delitto d’impeto, non premeditato. A far scatenare il raptus omicida l’ennesima lite per motivi di pascolo. Dopo minacce ed insulti Cialei, imbracciando il fucile, aveva prima sparato all’allevatore, poi lo aveva finito colpendolo più volte con delle grosse pietre. Poi fece sparire il corpo nel dirupo di Ambrifi.

