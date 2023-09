Frosinone, pari contro l'Udinese: bella prestazione dei Leoni

Finisce 0-0 Udinese-Frosinone, match valido per la terza giornata di Serie A, al Dacia Arena della città friulana. La squadra di Di Francesco tiene testa all'Udinese, molte le incursioni pericolose nell'ambito della partita. L'auspicio era quello di ripetere la bella prestazione vista contro l'Atalanta sabato scorso, così è stato. «Atalanta e Udinese hanno in comune una grande fisicità, ma tatticamente lavorano in maniera differente. Loro (l'Udinese ndc), hanno i 3 centrocampisti, di cui 2 molto bravi ad inserirsi come Lovric a Samardzic che sono altrettanto bravi anche al tiro e due attaccanti che, a differenza dell'Atalanta, giocano uno dietro all'altro. Noi ci baseremo certamente sulla partita, ma non dobbiamo snaturare i nostri principi. E vale a dire aggressività e voglia di fare la gara», erano state le parole Di Francesco.