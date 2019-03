© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 17 marzo si è concluso il mandato del presidente del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise che, però, continuerà a garantire il funzionamento dell’ente per altri quarantacinque giorni in regime di prorogatio, così come previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, convertito con la legge 15 luglio 1994, n 444. Il tutto in attesa della definizione del procedimento di nomina del presidente.Il presidente Antonio Carrara era stato nominato dal ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto del 18 marzo 2014, a seguito dell’intesa con le tre Regioni interessate (Abruzzo, Lazio e Molise) e del parere delle commissioni ambiente della Camera dei deputati e del Senato.Carrara ha ricoperto la carica nel primo anno in mancanza del Consiglio direttivo, esercitando anche le funzioni dello stesso, e negli ultimi 4 anni con la presenza e la collaborazione del Consiglio che rimarrà in carica fino a febbraio 2020.“La conclusione di fatto del mio mandato è rinviata di qualche settimana - dichiara Carrara - ma mi auguro che il ministro faccia presto la nomina, evitando di lasciare l’ente senza presidenza, così come al più presto sia nominato il direttore", si legge sempre nella nota del Parco nazionale.