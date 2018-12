Area giochi in allestimento nel parco Matusa. In questi giorni gli operai comunali stanno provvedendo ad allestire le postazioni per il gioco destinate ai più piccoli, proprio a ridosso del labirinto di bambù che, fin dalle prime battute, ha riscosso notevole successo tra i frequentatori più giovani. E' quanto comunicato dal Comune in una nota, in cui si aggiunge: «Le pavimentazioni in gomma corredate di scivolo e giochi, pensati anche per i bambini diversamente abili, compongono i primi elementi dell’area giochi che, dalla prossima settimana, potrà inoltre contare sull'installazione di ulteriori nuove attrazioni (giostrine, altalene e scivoli) per rendere ancora più piacevole la permanenza delle famiglie e dei bambini nella grande area verde, totalmente coperta dal sistema di videosorveglianza del progetto “Città in video”».

