© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono 636 i camosci nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. E’ questo il numero minimo rilevato durante il monitoraggio 2018. A renderlo noto è stato l'ente naturalistico.Nello studio sono stati impegnati oltre 60 operatori tra personale del servizio scientifico, guardiaparco, carabinieri forestali e volontari. Alle 8 giornate di campo se ne sono aggiunte altre 2, effettuate a dicembre, su postazioni fisse in un’area boscosa in Molise, osservabile solo dopo la caduta delle foglie.La conta del 2018 ha restituito un numero minimo di 636 camosci di cui 117 nuovi nati (capretti o kid) pari a un tasso di natalità del 18%. Il tasso di sopravvivenza al primo anno è stato del 67% con un totale di 93 yearling (animali di 1 anno) avvistati, un valore analogo a quello riscontrato nelle altre popolazioni in accrescimento."La popolazione nel Pnalm risulta, dal punto di vista numerico, sostanzialmente stabile, sebbene siano state riscontrate differenze significative tra le diverse aree di presenza. Nel 2017 erano stati contati 598 camosci", spiega il Parco in una nota.