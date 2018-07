di Marina Mingarelli

Otto assenteisti che lavoravano alla Regione Lazio- Area Decentrata Agricoltura di Frosinone sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Frosinone. Le indagini da parte degli uomini della Fiamme Gialle agli ordini del comandante col. Alessandro Gallozzi si sono concluse nella giornata di ieri. Tutti sono accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato. Tra questi c'è anche un impiegato che per sbrigare sue commissioni private utilizzava la macchina dell'Ente. Per tal motivo l'uomo è stato denunciato per peculato. L'attività di indagine era iniziata quando al comando dei Baschi Verdi c'era ancora il colonnello Luigi Carbone. I finanzieri sono arrivati a scoprire i <furbetti> attraverso intercettazioni ambientali. I video estrapolati dalle fiamme Gialle non lascerebbero alcun spazio all'immaginazione. Gli impiegati saltavano letteralmente i tornelli per poter uscire e rientrare sul posto di lavoro indisturbati.

